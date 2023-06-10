Yabancı taraftarlar Ayasofya Camii'ne akın etti Final maçı için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan taraftarlar, kentin simgesi Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi gösterdi.

AA & Ensonhaber İstanbul, 2023 Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapıyor. Atatürk Olimpiyat stadında oynanacak olan Manchester City-Inter maçıyla Avrupa'nın en büyük kupası sahibini bulacak. Maç öncesi akın akın İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan taraftarlar, turistik bölgelere akın etti. Özellikle Taksim ve Fatih civarı yoğun ilgi gördü. Taraftar kafileleri, tezahüratlar ve marşlar söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Kuyruk oluştu İstanbul'un simgesi olan Ayasofya Camii'nin girişinde ise uzun kuyruklar oluştu. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi.