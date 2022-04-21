Türkiye'de, Kinder ürünleri toplatılıyor

Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

İngiltere'de Kinder markalı ürünlerde ortaya çıkan Salmonella bakterisi, tüm Avrupa'ya yayıldı.

Önlem almaya başlayan Avrupa ülkelerinin bazılarında, ürünleri toplatma kararı çıkarıldı.

Bu bağlamda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kinder markalı ürünlerin ithalatında tedbiren 'salmonella analizi' sıklığı yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bugüne kadar yurt içinde yapılan resmi kontrollerde bu ürünlerle ilgili olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadeleriyle aktardı.

Türkiye'de de toplanıyor

Tüm bunların ardından ise Türkiye'de de Kinder markalı ürünlerin toplanması kararı çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kinder Schoko Bons markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı alındığı aktarıldı.