Petrol
109.05
2.11%
Euro
16.00
0.45%
Dolar
14.70
0.21%
Altın
918.76
-0.50%
Borsa
2556
1.18%
Bitcoin
627.551
2.30%
BTXN Coin
29.49
-2.25%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Türkiye'de, Kinder ürünleri toplatılıyor

    Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de, Kinder ürünleri toplatılıyor

    İngiltere'de Kinder markalı ürünlerde ortaya çıkan Salmonella bakterisi, tüm Avrupa'ya yayıldı.

    Önlem almaya başlayan Avrupa ülkelerinin bazılarında, ürünleri toplatma kararı çıkarıldı.

    Bu bağlamda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kinder markalı ürünlerin ithalatında tedbiren 'salmonella analizi' sıklığı yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bugüne kadar yurt içinde yapılan resmi kontrollerde bu ürünlerle ilgili olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadeleriyle aktardı.

    Türkiye'de de toplanıyor

    Tüm bunların ardından ise Türkiye'de de Kinder markalı ürünlerin toplanması kararı çıktı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kinder Schoko Bons markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı alındığı aktarıldı.

    Türkiye de, Kinder ürünleri toplatılıyor #1

    Türkiye de, Kinder ürünleri toplatılıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Bulgaristan sınırında bir göçmen, donarak hayatını kaybetti
    İç Haber

    Bulgaristan sınırında bir göçmen, donarak hayatını kaybetti

    BMW: İçten yanmalı motorlar ölmeyecek
    Otomobil

    BMW: İçten yanmalı motorlar ölmeyecek

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir