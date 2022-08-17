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    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar?

    Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30'dan fazla üründe etiket değişikliğine gidildi. İşte marketlerde indirime giren ürünlerin fiyatları..
    • 17.08.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 15:54
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    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne indirim çağrısında bulundu.

    Gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren marketler, 30'dan fazla üründe indirim yaptı.

    30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirim fiyat uygulaması başlarken, raflar ise ilk gün boşaltıldı.

    Vatandaşların Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne ilgisi devam ederken, henüz alışveriş yapmamış olanlar fiyatları araştırmaya başladı.

    Marketlerde indirime giren 30 ürün arasında; "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi" var.

    İşte ürünlerin fiyatları!

    Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler kataloğu

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #1

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #2

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #3

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #4

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #5

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #6

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #7

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #8

    TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU! Hangi ürün ne kadar? #9


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