- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tarım Kredi marketlerinin indirimli ürünleri belli oldu! İşte indirimin başlayacağı tarih..
Tarım Kredi marketlerinin indirimli ürünleri belli oldu! İşte indirimin başlayacağı tarih..
- 12.08.2022 - 16:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerinde bazı temel gıda ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçileceği açıklandı.
Bu müjdenin ardından vatandaşlar hangi ürünlerde indirim yapılacağı ve indirimlerin ne zaman başlayacağı sorularına yanıt aramaya başladı.
Tarım Kredi Kooperatifine bağlı marketlerde 30’un üzerinde üründe indirim yapılacağı duyuruldu.
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim uygulanacak ürünler
Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi ürünlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçilecek.
İndirimli fiyatlar ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçecek.