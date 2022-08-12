Haberler

Gündem Haberleri

Tarım Kredi marketlerinin indirimli ürünleri belli oldu! İşte indirimin başlayacağı tarih..

Tarım Kredi marketlerinin indirimli ürünleri belli oldu! İşte indirimin başlayacağı tarih..

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerinde indirimli fiyat uygulamasına geçiliyor.Peki hangi ürünlerde indirim yapılacak ve indirimler ne zaman başlayacak? İşte cevabı..