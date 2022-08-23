Tarım Kredi ürünleri, zincir markette satılacak

Bakan Kirişçi, bir zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi ürünlerinin yer alacağını açıkladı.

Tarım Kredi marketlerinde indirimli satış dönemi başladı.

Vatandaşlar, söz konusu marketlerdeki ürünlere yoğun ilgi gösterirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, atılacak yeni adımı paylaştı.

Bakan Kirişçi, bir zincir market ile yapılan anlaşma doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin bu marketlerde yer alacağını açıkladı.

"Zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak"

Kirişçi, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak.

Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi'nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri, daha fazla tüketici grubuna hitap edecek." dedi.

Çalışmada sona gelindi

Görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini anlatan Kirişçi, çalışmada sona yaklaştıklarını söyledi.

İndirimli fiyat uygulaması

Enflasyonla mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Tarım Kredi marketlerindeki temel tüketim ve et ürünlerinde indirim kampanyası başlatıldı.

AA'nın aktardığına göre, 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

Fiyatları düşürülen ürünler

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidildi.

Et ürünlerinde indirim hazırlığı

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.