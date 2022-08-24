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    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sektör üyeleriyle görüştü

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci; gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.
    • 24.08.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:37
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    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sektör üyeleriyle görüştü

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerle İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi.

    Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda üyeler, Bakan Kirişci’ye sektörün sorun ve sıkıntılarını anlattı, bu sorunlarla ilgili dosyaları teslim etti.

    Sektörün yaşadığı sıkıntılar anlatıldı

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, çok faydalı bir görüşme yaptıklarını, katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

    "Notlarımızı aldık, bundan sonraki çalışmalarda değerlendireceğiz"

    İHA'nın aktardığına göre tespitlerin ve sektöre ilişkin çözüm önerilerinin kendileri için kıymet ifade ettiğini kaydeden Kirişçi, "Bunların tamamını aldık, dosyalarımızı aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda, biz buradaki değerlendirmeleri, katkıları dikkate alarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sektör üyeleriyle görüştü ViDEO

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sektör üyeleriyle görüştü #1


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