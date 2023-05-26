Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Deprem bölgesinde 456 bin 770 konut yapılacak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki depremzedeler için 3,5 ayın ardından kalıcı konutların inşaatı devam ediyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TOKİ tarafından depremzedeler için 3 bin 628 konutun yapıldığı Elbistan ilçesinin Karaelbistan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta yıl sonunu bulmadan vatandaşları kalıcı konutlarında ziyaret etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kirişci, Türkiye'de inşaat sektörü ve müteahhitlik hizmetlerinin belirli bir noktaya geldiğini ifade edereki, depremin üzerinden 3,5 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen deprem konutlarının hızla yükseldiğine dikkati çekti.

"Deprem bölgesinde 456 bin 770 konut yapılacak"

Kirişci, deprem bölgesinde 456 bin 770 konut yapılacağını, bunun 72 bin 757'sinin Kahramanmaraş'ta inşa edileceğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Şu anda yapımına başlanmış olanları da eğer birkaç rakamla ifade edecek olursak 30 bin 675 konut ve 7 bin 851 köy evi ki bu da oldukça iyi bir rakam bizler için. Bir taraftan da ahırlarımız var. Bizim çünkü hayvansal üretimimizle ilgili ahırlara da ihtiyacımız var. 1.359 tane de ahır inşası gerçekleştirilecek. 142 de küçük sanayi sitesi yapıldı ve yapılıyor. Şimdi bütün bu rakamlara baktığınızda aradan geçen 3,5 aylık bir zaman sonrasında geldiğimiz noktada yaraların ne kadar da hızlı sarıldığını gözlemliyoruz.

"Yıl sonunu bulmadan vatandaşlarımızı burada kalıcı konutlarında ziyaret edeceğiz"

İnşallah yılın sonunu bulmadan vatandaşlarımızı burada kalıcı konutlarında ziyaret edeceğiz, onların kahvelerini içeceğiz. Onlara hayırlı olsun dileklerimizi sunacağız. Türkiye işte böyle bir ülke. Türkiye böyle güçlü bir ülke. Türkiye bu konularda kabiliyeti, potansiyeli ve her türlü iş yapabilme yeteneği en üst düzeyde olan bir ülke.

"Yapımına başlanan köy evlerinin teslim süreci devam etti"

Deprem bölgesinde ilk etapta yapımına başlanan köy evlerinin teslim sürecinin devam ettiğini hatırlatan Kirişci, tarımsal üretimin herhangi bir şekilde aksamasını ve problem yaşanmasını istemediklerini sözlerine ekledi.