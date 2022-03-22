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    Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin 64 personel alacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak."
    • AA
    • 22.03.2022 - 14:56
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin 64 personel alacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak."


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