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Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin 64 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 bin 64 personel alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak."