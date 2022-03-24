Tarım ve Orman Bakanlığı: Şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı: Şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni sezondaki üretim miktarıyla ilgili "Türkiye'de şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını" bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, şeker arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak.

Şeker üreticisi firmalara uyarı yapıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı, firmaların maliyetin çok üstünde piyasaya mal vermesinin ve stokçuluğun engelleneceğini söyledi.

Çuval şeker fiyatı da 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü.

"BİRTAKIM SPEKÜLATİF HAREKETLERİN YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARINA NEDEN OLDUĞU GÖRÜLMEKTE"

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda sektörü girdi maliyetlerinde pandemi süreciyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden artış trendi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Diğer taraftan, bu gözle görülür gerekçenin yanında piyasada birtakım spekülatif hareketlerin oldukça yüksek fiyat artışlarına neden olduğu da görülmektedir. Hatırlanacağı gibi ayçicek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Bakanlığımız bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir." denildi.

"ŞEKER ARZIYLA İLGİLİ SIKINTI YAŞANMAYACAK"

Şu an piyasada şeker konusunda, ayçiçeği yağında olduğu gibi benzer spekülatif hareket yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda gerekli tedbirleri ivedilikle alacak ve uygulamaya koyacaktır."

"UYGUN MALİYETLE ŞEKER TEDARİKİ SAĞLANACAK"

Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketicinin uygun fiyatlarla şekere ulaşabildiği ancak imalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığının da bilindiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız, piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır. Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir."