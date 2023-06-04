Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlıkta gerçekleştirilen törenle görevi Vahit Kirişci'den samimi görüntüler ve önemli açıklamalar eşliğinde devraldı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde çalışacağı 67. Hükümet'in kabine üyelerinin isimlerini kamuoyuna açıkladı. Böylelikle Türkiye'de yeni dönem başladı.

Bunlardan biri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu.

Vahit Kirişci, törende bakanlığı sırasında bugüne kadar yaşanan gelişme ve güçlükleri yenmek için yapılan çalışmaları aktararak, görevi deneyimli bir isme güvenle bıraktığını belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Görevi Kirişci'den devralan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, sorunlara vakıf olduğunu ve çözüm yollarında yapmak istedikleri aşamalara değinen bir konuşma gerçekleştirdi.

"Kirişci benim hocam"

Yumaklı, Kirişci'nin kendisinin hocası konumunda olduğunu, kendisinden pek çok şey öğrendiğini ve süreç içinde iletişimlerini devam edeceğini belirtti.

"Yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz"

Bakan Yumaklı'nın konuşmasında öne çıkanlar:

Öncelikle bu göreve şahsımı layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kendisinden onurla bayrağı devralacağım bakanımla geçen 15 aylık süreç geçirdik. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Pek çok hayati projeyi başlattık. Bundan sonra bize düşen bakanımız ile başlatılan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir. Küresel iklim değişikliğinden salgın hastalıklara kadar içinde bulunduğumuz dönem yeni normal olarak adlandırıldı. Tarımsal olarak ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su konusunda farklı çalışmaların zorunlu olduğunu gördük. Yapısal dönüşümü üretime gönül vermiş çiftçilerimiz ile birlikte tamamlayacağız. Biz bu dönüşümü Tarım Ve Orman Bakanlığı ailesi ile başaracağız. Yol haritamız bellidir. Yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı zorlayacağız.

"Tarımı milli güvenliğin parçası olarak değerlendirdik"

Bu vesile ile Türkiye Yüzyılı ile üretim yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum. Gıda güvenliğinde her türlü tedbiri alırken tüketicinin makul fiyatlarla ulaşmasına yoğunlaşacağız. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Tarımı milli güvenliğin parçası olarak değerlendirdik. Hem ülkemizin hem dünyanın gündeminde. Bu vesile ile yeni dönemin ülkemiz, sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.

Devir teslimi, halef-selef arasında samimi görüntülere sahne oldu.

Vahit Kirişci'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Birkaç hususun altını çizmek istiyorum. 15 ayını geride bıraktık görevimizin. Bakanlar oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek yerlerdir, oturan her insan yerinden kalkacaktır. Kibirden Rabbimize sığındık demiştik. Üzerinden 15 ay geçti. 21 iktidarında zorlukları aşmak Cumhurbaşkanımız liderliğinde vuku buldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvendi, Halel gelmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sergiledik. Üzdüklerimiz de olmuştur. Bu millete hizmet etmek bir insana, bu ülkenin evladına bahşedilecek en büyük bahtiyarlıktır.