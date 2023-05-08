Tarkan oyunu kullandı: Vatana, millete hayırlı olsun Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı Tarkan oyunu kullandı. O anları sosyal medyasından paylaşan Tarkan, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, oy kullanmak için sandık başına gitmeye devam ediyor.

9 Mayıs'ta sona erecek yurt dışı oy kullanımında tanıdık bir isim göze çarptı.

Ünlü şarkıcı Tarkan, bir süredir yaşadığı Almanya'da oyunu kullandı.

Tarkan, oy kullanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Oyunu kullandı: Sandık başından fotoğraf paylaştı

Sandığa oy atarken fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan dün Erzurum'da İl seçim Kurulu'nun miting alanını uygun göstermesine rağmen şehir merkezinde miting yapmakta ısrarlı olan Ekrem İmamoğlu, şehirde tepki çekmişti.

Daha sonra mitingin yapılacağı alanda Erzurumlu vatandaşlar ile CHP'liler arasında arbede yaşandı.

İmamoğlu'na geçmiş olsun diledi

Yaşanan olayın ardından İmamoğlu'na destek açıklaması yapanlardan biri de Tarkan oldu.

İmamoğlu'na olan desteğinin yanı sıra kendince sağ duyu mesajı da veren Tarkan, "Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı." dedi.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın paylaşımı şöyle: