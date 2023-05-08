Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı Dün Erzurum'da yaşanan olayların ardından bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

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14 Mayıs'a sayılı günler kala Türkiye'nin kalbi seçimle atıyor.

Dün Erzurum'da İl seçim Kurulu'nun miting alanını uygun göstermesine rağmen şehir merkezinde miting yapmakta ısrarlı olan Ekrem İmamoğlu şehirde tepki çekti.

Daha sonra mitingin yapılacağı alanda Erzurumlu vatandaşlar ile CHP'liler arasında arbede yaşandı.

Erzurum'da İmamoğlu gerginliği: Arbede çıktı

İmamoğlu yaşanan olayların ardından konuşmasını yarıda kesti.

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne gölge düşürmek için süratle karalama kampanyasına başlayan muhalefete, ünlülerden peş peşe destek gelmeye başladı.

Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Tarkan oldu.

Tarkan destek verdi:

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

Tarkan, Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletmeyi de unutmadı.

İmamoğlu'na olan desteğinin yanı sıra kendince sağ duyu mesajı da veren Tarkan, "Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur” deme zamanı." dedi.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde: