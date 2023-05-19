Tarla fiyatı 5 liraya düştü! Soğanın hasadı arttı fiyatı ucuzladı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatının düştüğü bilgisini paylaştı.

AA

"Soğan", fiyatının yüksekliği ile fiyatı en fazla artan ürünlerin zirvesine oturmuştu. Kamuoyunda fahiş fiyatı ile eleştirilere neden olan soğanın fiyatı, hasadın başlaması ile birlikte düşüşe geçti.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana Çukurova'da soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

140 bin ton rekolte bekleniyor

Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor. Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.

"Soğanın tarladaki fiyatı 15 liradan 5 liraya indi"

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda." dedi.

"Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında"

Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti: