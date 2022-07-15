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    Tatilcilerin dönüşü sürüyor

    Tatilcilerin dönüşü sürüyor

    9 günlük bayram tatilinde sona yaklaşılırken tatilcileri dönüş telaşı sardı. Vatandaşlar, araçlarına binip evlerine dönerken İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'daki güzergahlarında yoğunluk yaşanıyor.
    • 15.07.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 16:52
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    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen milyonlarca kişi, sahil kesimlerine akın etti.

    Özellikle Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Antalya'nın birçok ilçesini tercih eden tatilciler; sabah deniz, akşamları ise gece kulüplerinin tadını çıkardı.

    Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde yüz olarak açıklanırken, Alaçatı'da da adım atılıacak yer kalmadı.

    Tatilcilerin dönüş kuyruğu

    Ve bayram tatili 2 güne bitiyor...

    Sahil kesimlerinde doyasıya eğlenenler için dönüşler sürüyor.

    Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğun bir kalabalık var...

    Tatilcilerin dönüşü sürüyor

    Araçlar Bursa'da kuyruk oluşturdu

    Yolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar, gişelerde  kuyruk oluşturdu.

    Bursa'daki güzergahlarda da akıcı bir yoğunluk gözleniyor.

    Ekipler önlemlerini aldı

    AA'nın haberine göre; trafik ekipleri, bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle önlemlerini artırdı.

    Herhangi bir sorun yaşanmaması için ekipler 7/24 görev yapıyor.

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