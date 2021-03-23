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- Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi
Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan tavuklu patlıcanlı pilav, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 14:14
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün, tavuklu patlıcanlı pilav tarifi için hünerlerini sergiledi.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Akşam yemeğine bu tavuklu patlıcanlı pilav tarifini hazırlamak isteyenler, gereken malzemeleri araştırmaya başladı.
Peki Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav malzemeleri nelerdir? Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? İşte, tavuklu patlıcanlı pilav tarifi..
TAVUKLU PATLICANLI PİLAV MALZEMELERİ
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet patlıcan
- 250 gram tavuk göğüs eti
- 1 paket çam fıstığı
- 1 çay kaşığı safran
- 3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
- Tuz Karabiber
- Zeytinyağı
TAVUKLU PATLICANLI PİLAV NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tavuk eti haşlanır ve didiklenerek bir kenara alınır.
- Sonrasında patlıcan alacalı olacak şekilde soyulur, küçük küçük doğranır ve acısının çıkması için tuzlu suya yatırılır.
- Bir tencereye zeytinyağı konulur ve hafifçe kızdırılır.
- İçine çam fıstığı konulur ve pembeleşinceye kadar çevrilir.
- Fıstıklar pembeleşince tencereye tuzlu sudan çıkarılıp hafifçe kurutulmuş patlıcanlar eklenir.
- Patlıcanların rengi döndükten sonra didiklenmiş tavuk eti de tencereye eklenir ve 1-2 dakika karıştırılır.
- Ardından tencereye pirinçler eklenir ve tane tane olana kadar kavrulur.
- Son olarak tencereye tuz, tarçın, karabiber, tavuk suyu veya su eklenir ve pilav pişmeye bırakılır.
- Pilav piştikten sonra ocaktan alınır ve bir kenarda dinlendirilir.
- İyice dinlenen pilav servise hazır hale gelir.