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Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı'nın hayatı ve kariyeri

Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı'nın hayatı ve kariyeri

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu olan Taylan Antalyalı giydiği tişörtle gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilmeye başlanan Taylan Antalyalı kimdir? İşte biyografisi...