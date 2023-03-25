Haber Merkezi

Türkiye son 20 yılda savunma sanayisine yaptığı yatırımın karşılığını almaya devam ediyor.

Dünya genelinde özellikle insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere savunma alanında geliştirdiği araçlarla söz sahibi olan ülkemizde 2023'in ilk çeyreği de verimli geçiyor.

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA ve Milli Muharip Uçak geçtiğimiz günlerde piste çıktı ve tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı.

Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin hava hakimiyetine güç katacak yeni adımlar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsansız hava araçlarındaki gelişmeleri aktaran Demir, Bayraktar TB3'ün 2023 yılı içince havada görüneceğini söyledi.

Demir şöyle konuştu:

"TB3'ün çalışmaları hızla devam ediyor. Üretimde yapılacak bazı değişiklikler var. Onların yapıldığını söyleyebilirim. Entegrasyon ve uçuş testleri başlayacak. Bu yıl içinde TB3'ü göreceğiz. Benim bildiğim kadarıyla uçak gemisine uçaklar inip kalkıyor. SİHA indirip kaldıran ilk ülke Türkiye olacak.



Türkiye'nin uzak bölgelerdeki operasyonlarında Libya'da gördünüz. SİHA'lar etkili oldu mu? Oldu. Elinizin uzandığı her yere SİHA gönderdiğinizde etkinsiniz. Bir jet uçağının havada kalma süresini düşünün aynı mesafeyi SİHA ile gidebilirsiniz. Jet uçağının yapacağı muharebeden farkı olmaz. Evet bir uçak gemisinin fonksiyonu değil ama çok daha etkin olacak fonksiyonlar olacak. Adet olarak çok fazla olacak, havada çok fazla kalınacak. Çok fazla unsur farkındalığı artıracak. TB3 bazlı düşünmeyelim. Kızılelma, Hürjet'i buradan iniş kalkış yaptığını gördüğünüzde farklı bir güç olacaksınız.



Takvim şöyle, kendi içinde adım adım gidiyor. Uçuş yapıyorsunuz, uçağınızdan çok sayıda veri almaya başlıyorsunuz, bunları değerlendiriyorsunuz, test uçuşları yapıyorsunuz.



Platforma unsurlar entegre etmeye başlıyorsunuz. En uygun seviyeye getirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyorsunuz. Bu uçuş süreleri devam edecek. Uçuş testlerinin bir bacağı da mühimmatı simüle eden unsurların konulması olacak. Silah entegrasyonunu modelleyen çalışmalar devam ediyor olacak. Bu kendi içinde bir bütün."