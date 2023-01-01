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    TBMM, 2023'e yoğun gündemle başlayacak

    Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak.
    • 01.01.2023 - 15:15
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    TBMM, 2023'e yoğun gündemle başlayacak

    Geçmiş yılı geride bırakarak 2023 yılına adım attık.

    Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek.

    İlk toplantısı 3 Ocak'ta

    TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

    Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak.

    Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurulda salı günü yapılacak.

    Ayrıca Meclis Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için mesaisini sürdürecek.

    EYT

    Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de Genel Kurulda görüşülecek.

    Genel Kurulda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de müzakere edilecek.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

    TBMM, 2023 e yoğun gündemle başlayacak #1

    Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi

    Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra Genel Kurul süreci başlayacak.

    TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele, iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

    Ekonomiye yönelik düzenlemeler

    Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak. 7. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor.

    AA'nın haberine göre; TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da bir haftalık aranın ardından yeniden başlayacak.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.

    TBMM, 2023 e yoğun gündemle başlayacak #2


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