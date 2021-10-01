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TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı

TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı

TBMM açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'liler, bu sene de aynı tavrı sergiledi.