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- TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı
TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı
TBMM açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'liler, bu sene de aynı tavrı sergiledi.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:28
- Güncelleme : 01.10.2021 - 14:34
TBMM’nin 27. Dönem 5. Yasama senesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştirmek üzere TBMM’ye geldi.
Erdoğan konuşma yapmak için kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP vekilleri ayağa kalkarak alkışladı.
CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girince CHP ve HDP ayağa kalkmadı VİDEO
AYAĞA KALKMADILAR
Erdoğan'ın kürsüye gelişini oturarak karşılayan CHP ve HDP'li vekiller alkışlamadığı gibi İstiklal Marşı okunana kadar ayağa da kalkmadı.
İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.