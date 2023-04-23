TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve siyasiler Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

ensonhaber.com Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir ziyareti Şentop başkanlığındaki heyet daha sonra Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. "Ruhunuz şad olsun" Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şu ifadeleri kullandı: Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun.