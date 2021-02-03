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    TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

    TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz” denildi.
    • AA
    • 03.02.2021 - 14:49
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    TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti

    TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz.” denildi.

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