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- TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti
TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti
TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz” denildi.
- AA
- 03.02.2021 - 14:49
TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen Enis Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz.” denildi.
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