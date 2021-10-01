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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan değişiklikler görüntülendi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan değişiklikler görüntülendi

TBMM Genel Kurulu yasama yılına yapılan yeniliklerle başladı. Elektronik oylama, yoklama sistemi ve TBMM TV için yapılan yenilikler, 39 milyona mal oldu. Meclisin son hali çekilen karelere yansıdı.