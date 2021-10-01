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- TBMM Genel Kurulu'nda yapılan değişiklikler görüntülendi
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan değişiklikler görüntülendi
- AA
- 01.10.2021 - 15:26
- Güncelleme : 01.10.2021 - 15:57
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2,5 aylık tatilin ardından, bugün 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı.
Meclisin açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ile başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile devam etti.
Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunup, 19 yılda yapılanlara değindi.
Meclis yaşanan bu gelişmelerle yeni yasama yılına başlarken, oturumdan önce genel kurulda yapılan yenilikler görüntülendi.
Yeni yasama yılından önce, 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi aynı zamanda TBMM TV yenilendi.
TBMM'DE YAPILAN YENİLİKLER ÇEKİLEN KARELERE YANSIDI
TBMM Genel Kurul salonundaki eski sistemlerin hepsi ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle yenilendi.
- Milletvekilleri parmak izi veya şifre ile sisteme giriş yaparak oy kullanabilecekler.
- Milletvekillerinin oturduğu sıralar ise gül ağacı mobilya ile yenilenerek, sıralara ekranlar konuldu.
- Bu ekranlar aracılığıyla milletvekilleri oy kullanabilecekler.
- 200’e yakın milletvekili parmak izlerini verdi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak yapılan yeni sistemin Avrupa’da kullanılan sistemle aynı olduğu öğrenildi.
- Salondaki halılar ve elektrik sistemi yenilendi.
- Parti isimleri değişiklikleri ise artık elektronik sistemle yapılacak.
TBMM TV YENİLENDİ
Mecliste yaşanan her şeyi kamuoyuna aktaran TBMM TV, yeni yasama yılında yapılan yeniliklerden nasibini aldı.
TBMM TV'nin teknik altyapısı yenilenirken, çalışmalar yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktarılacak.
Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yine yenilenenler arasında yer aldı.
Meclis Başkanlık Divanı'nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak.