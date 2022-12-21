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    TBMM tatil kararı aldı: EYT 2023'e kaldı

    TBMM tatil kararı aldı: EYT 2023'e kaldı

    Meclis 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arası tatile girecek. Daha önce aralık sonunda tamamlanacağı açıklanan EYT düzenlemesi ise 2023 yılına kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:05
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    Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde ne olacağı merakla bekleniyordu.

    Ancak EYT düzenlemesi, TBMM'nin tatil kararı almasıyla 2023'e kaldı.

    Muhalefetin itirazlarına rağmen AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi.

    Meclis 3 Ocak'a kadar tatil: EYT düzenlemesi yeni yıla kaldı

    Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.

    EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için söz konusu düzenleme, bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülecek.

    TBMM tatil kararı aldı: EYT 2023 e kaldı #1

    "Kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması için çalışmalarımız sürüyor"

    Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 Eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

    TBMM tatil kararı aldı: EYT 2023 e kaldı #2


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