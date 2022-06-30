Petrol
112.07
-0.34%
Euro
17.3292
-0.34%
Dolar
16.6672
0.17%
Altın
970.53
-0.25%
Borsa
2369
-1.37%
Bitcoin
319.639
-4.98%
BTXN Coin
6.30
-8.29%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    TBMM tatile girdi! Çalışmaya devam edecek 5 komisyon belli oldu!

    TBMM tatile girdi, 5 komisyon çalışmaya devam edecek.O komisyonlar Resmi Gazete'de açıklandı..
    • 30.06.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TBMM tatile girdi! Çalışmaya devam edecek 5 komisyon belli oldu!

    TBMM'nin tatile girmesi ve bu süreçte 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.TBMM 1 Temmuz 2022 tarihinde tatile girecek ancak 5 komisyon çalışmaya devam edecek.

    TBMM tatile girdi! Çalışmaya devam edecek 5 komisyon belli oldu! #1

    Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre TBMM kararıyla; "Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek." ifadeleri kullanıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Nil Burak'tan çok üzücü haber
    Magazin

    Nil Burak'tan çok üzücü haber

    Kastamonu'da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi
    3. Sayfa

    Kastamonu'da selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi

    Görüş Bildir