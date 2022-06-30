TBMM tatile girdi! Çalışmaya devam edecek 5 komisyon belli oldu!

TBMM tatile girdi! Çalışmaya devam edecek 5 komisyon belli oldu!

TBMM tatile girdi, 5 komisyon çalışmaya devam edecek.O komisyonlar Resmi Gazete'de açıklandı..

TBMM'nin tatile girmesi ve bu süreçte 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.TBMM 1 Temmuz 2022 tarihinde tatile girecek ancak 5 komisyon çalışmaya devam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre TBMM kararıyla; "Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek." ifadeleri kullanıldı.