TBMM'de 28'inci dönem başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, yarın gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreni ile başlayacak.

DHA

TBMM'de 28'inci dönemin başlaması nedeniyle, saat 12.30'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te en yaşlı üye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanacak. 600 milletvekili, kürsüye çağırılıp milletvekili yemini edecek.

Genel Kurul'a davetlilerin haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Bahçeli başkanlık edecek

Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek olan Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da milletvekili yemin törenini locadan takip etmesi beklenirken; Cumhurbaşkanı yemini ise 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.