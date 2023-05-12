TBMM'de yeni milletvekilleri için kayıt hazırlığı sürüyor TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimin ardından mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı.

AA

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Meclis Şeref Holü'nde, 28. Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.

Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclis'e gelecek milletvekillerini, üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak.

Şeref Holü'nde kayıt işlemleri gerçekleşecek

Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

TBMM, kayıt işlemleri için 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hazır olacak.

Parmak izleri alınacak

Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek, Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi de alınacak.

Meclis'i gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.