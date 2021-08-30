TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? TCDD 30 Ağustos 'Ben de Zafer Treni'ndeyim' bileti alma ekranı

TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? TCDD 30 Ağustos 'Ben de Zafer Treni'ndeyim' bileti alma ekranı

TCDD 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'dan Dumlupınar'a sefer düzenleyecek. Zafer Treni hatıra bileti almak isteyenler, hayali seferde yolculuk edecek. Peki TCDD Zafer Treni bileti nasıl alınır?

Türk tarihinin şanlı mücadelelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü yurtta coşku ile kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) aracılığıyla Zafer Treni'nde yolculuk etmek isteyen kişiler de hatıra bileti almak için araştırmalar yapıyor.

TCDD'den yapılan açıklamada, ''30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a hareket edecek ''ZAFER TRENİ'' Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da söylediği ''Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.'' Sözlerinden ilhamla ''YÜKSELEN YENİ NESİL'' temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi'nde ''Ya istiklâl, ya ölüm!'' kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu'nun ''Dumlupınar Yolunda'' şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.'' denildi.

Peki TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? İşte TCDD 30 Ağustos 'Ben de Zafer Treni'ndeyim' bileti alma ekranı...

TCDD ZAFER TRENİ HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

30 Ağustos'ta ''Ben de Zafer Treni'ndeyim'' demek isteyenler ''zafertreni.com'' adresine girerek ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.



