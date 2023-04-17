TCG Anadolu ile Ayasofya aynı karede buluştu İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen TGC Anadolu gemisi ile Ayasofya Cami'nin aynı manzarada buluşması vatandaşın ilgisini çekti.

İHA

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları büyüyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

İstanbul'da demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan geminin Ayasofya Cami manzarası da görenleri büyüledi.

Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda alırken bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.

Ziyarete açılacak

Devasa gemi 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.