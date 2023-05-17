TCG Anadolu, İstanbul'da bugün halkın ziyaretine yeniden açılacak TCG Anadolu, önce İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılmış, ardından İzmir'e gitmişti. Dün itibarıyla İzmir'den İstanbul'a geri döndü.

AA

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya halkın ilgisi devam ediyor.

10 Nisan'da Türk donanmasının hizmetine giren TCG Anadolu, bugün saat 14.00'ten itibaren İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere 3 Mayıs'ta geldiği İzmir Alsancak Limanı'ndan dün ayrıldı.

Yeniden İstanbul Sarayburnu'na

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir'de vatandaşların teveccühüyle karşılanan TCG Anadolu'nun yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirlediği bildirildi.

TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1.200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.