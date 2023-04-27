TCG Anadolu'yu 105 bin 604 kişi ziyaret etti Yerli olarak üretilen ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ziyaretçi akınına uğrarken bugüne kadar 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

İHA

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Gemi, Sarayburnu Limanı’na demirleyerek 17 Nisan pazartesi günü vatandaş ziyaretine açılmasıyla yoğunluk oluşturmaya başladı.

Askeri gemiye vatandaşlar ilk günden beri yoğun ilgi gösterdi.

Limanda ziyaretçi akını

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

105 bin 604 kişi ziyaret etti

İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi.

94 araç taşıyabiliyor

TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.

Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.

Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle;

Geminin azami yüksekliği: 58 metre

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Maksimum süratı: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak