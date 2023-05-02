TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti Savunma sanayii alanında TSK'nın envanterine alınmasının ardından Sarayburnu limananında ziyaretçilerine kapılarını açan TCG Anadolu, ziyaretçi akınını uğrama devam ediyor.

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Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri, savunma sanayii alanında tüm dünyada gururlandırıyor.

Hayata geçirilen projeler hayal olmaktan çıkarak dünyada göğüs kabartıyor.

Bu kapsamda yapılan projelerden biri de TCG Anadolu Gemisi oldu.

2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi'ni, 10 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Binlerce vatandaşın merakla beklediği askeri gemi, ziyarete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınını uğruyor.

140 binden fazla vatandaş ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.

3 Mayıs'ta İzmir'de

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi.

"11 adet SİHA konuşlandırılabilecek"

TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.

Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.

Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle;

Geminin azami yüksekliği: 58 metre

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Maksimum süratı: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak