TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı
AA

Kocaeli'de kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Gemi hakkında bilgi verildi

Ziyaretçileri beyaz üniformalarıyla karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Gurur duyduklarını belirttiler

Oğluyla gemiyi gezen Fatih Akıl, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve kabiliyetlerini görünce gurur duyduklarını söyledi.