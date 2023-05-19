TCG Gurbet hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı

AA
Kocaeli'de kutlamalar kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.
Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin rüzgar sınıfı hücumbotlarından gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.
Gemi hakkında bilgi verildi
Ziyaretçileri beyaz üniformalarıyla karşılayan mürettebat, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.
Gurur duyduklarını belirttiler
Oğluyla gemiyi gezen Fatih Akıl, geminin özellikleri hakkında bilgi aldıklarını ve kabiliyetlerini görünce gurur duyduklarını söyledi.