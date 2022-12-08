TCMB'ye Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık kaynak

Türkiye, Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldi.

Türkiye’nin arap ülkeleriyle sıcak para teması devam ediyor...

Rusya ve Azerbaycan ile başlayan yatırım trafiği bugünlerde de Suudi Arabistan ve Katar ile yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’de 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurmuştu.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al-Kuwari ile bir araya gelmişti.

Katar'ın 10 milyar dolara yakın bir hesap açacağı da gündeme gelirken onun hemen öncesinde Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar Merkez Bankası’na yatacak.

"Yakında gerçekleşecek"

Bunun üzerine Suudi Arabistan Maliye Bakanı El-Jadaan, ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini belirterek, "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik." ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimizde büyük ilerleme var"

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz." dedi.