TDP Lideri Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini ilan etti Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini duyurdu.

ensonhaber.com

Bir yandan sahada çalışmalar yapan Kılıçdaroğlu, bir yandan da özel görüşmelerle seçim öncesi destek toplamaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adresi Mustafa Sarıgül oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basın açıklaması yaptılar

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Türkiye'nin sorunları, deprem bölgesinin sorunları ve siyasette bulundukları nokta hakkında görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

"Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız"

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için de beraber olmak, birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi getirmek ve kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım.

"En doğru aday Kılıçdaroğlu'dur"

Kılıçdaroğlu'nu ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Sarıgül ise şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'nin sorunlarını konuşuruz ve o sorunları konuşmaktan da her zaman keyif alırız. Bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'mizi raylarına oturtacak olan aday Kılıçdaroğlu'dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz.

Mustafa Sarıgül, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.