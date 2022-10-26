TDPV'den birlik ve dayanışma gecesine davet

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Abdullah Çalışkan liderliğinde Ankara'da birlik ve dayanışma gecesi düzenleyecek.

Türk dünyası ülkeleri arasında parlamenter düzeyden başlayarak birliği artırmak için yola çıkan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), organizasyonlarına devam ediyor.

Türk dünyası ülkeleri arasında sosyal, siyasi, ekonomi alanlarında da ikili ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar sürdüren vakıf, kaynaşma için yeni bir adım attı.

Vakıf, Ankara'da birlik ve dayanışma gecesi düzenliyor.

1 Kasım'da

Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecesi adı altında düzenlenecek organizasyon, 1 Kasım'da yapılacak.

Saat 19.00'da başlayacak organizasyon için hazırlanan davetiyede, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan'ın "Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecemize teşrifleriniz bizi onurlandıracaktır." ifadelerine yer verildi.