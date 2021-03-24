Tekamül eğitimi nedir? Polis ve bekçilerin tekamül eğitimi ne zaman 2021?

Tekamül eğitimi nedir? Polis ve bekçilerin tekamül eğitimi ne zaman 2021?

Polis Meslek Eğitim Merkezi mezunu olan ve hala aktif olarak görev yapan polislere tekamül eğitimi verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli polislerin bekçiler de katılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerin daha etkin performans göstermesi ve eğitim sırasında öğrendikleri bilgilerin tazelenmesi için tekamül eğitimi alacakları açıklandı.

Yeni mezun olan ve aktif görev yapan polisler bu eğitim ile halkın güvenliğini sağlama ve huzuru koruma noktasında daha aktif rol oynayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ya da taşra teşkilatında görevli olan polislerin alacağı bu eğitim için POMEM’den mezun olunan yıl belirleyici olacak.

Peki tekamül eğitimi nedir ve ne zaman verilecek? İşte detaylar..

TEKAMÜL EĞİTİMİ NEDİR?

Tekamül kelime anlamı olarak olgunlaşma, gelişme, gelişim ve evrim gibi anlamlara gelmektedir.

Tekamül eğitimi ise kurumların personellerini geliştirmek için düzenledikleri eğitim programıdır.

Genellikle askeri ve polis okullarında eğitim gören öğrencilerin yeni sisteme alışmaları ya da mesleğini pekiştirmeleri adına gördükleri eğitime denir.

KİMLER TEKAMÜL EĞİTİMİ ALACAK 2021?

Yapılan açıklamaya göre Polis Meslek Eğitim Merkezi 18, 20, 21, 22 ve 23. dönem mezunları tekamül eğitimlerine katılacak.

Belirtilen dönemlerde POMEM’den mezun olan ve aktif görevde bulunan polislerin alacağı bu eğitim için başlangıç aşamasında 500 kişilik kontenjan olacak.

Bu dönemlerde mezun olan, halkın huzur ve güvenliğini korumak adına aktif olarak çalışan polislerin daha etkin olmaları ve bilgilerinin yenilenmesi amacı ile gerçekleştirilecek eğitimlerin ilerleyen dönemde daha geniş kontenjan ile devam etmesi bekleniyor.

POLİS VE BEKÇİLERE TEKAMÜL EĞİTİMİ NE ZAMAN?

POMEM mezunu ve halen aktif olarak çalışan 500 polis memuru ilk etapta personele 29 Mart - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında Mersin POMEM ve Karabük POMEM'de tekamül eğitimi verilecek.