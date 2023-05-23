Tekirdağ merkezli 5 ilde terör operasyonu: Duran Kalkan’ın yakın koruması da yakalandı Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda; teröristbaşı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.

ensonhaber.com Mehmetçik; teröre, teröristlere destek veren, yanlarında yer alan her hainin peşinde... Dağları temizleyen kahramanlar, inlerine girdikleri PKK'lıları sarı torbalarla teslim ediyor. Sınırları güvenlik çemberine alan asker, saldırı ihtimali olan bölgelerde de kontrolü sağlıyor. Tekirdağ merkezli 5 ilde operasyon Terörle mücadele polisleri de, iç operasyonlarla PKK'lılara nefes aldırmıyor. Bugün şafak vakti Tekirdağ merkezli 5 ilde operasyona çıkıldı. Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yaptı Operasyonda; teröristbaşı "Abbas" kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Soylu'dan tebrik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı geçen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Soylu, "Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler.” dedi.