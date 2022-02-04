Tekirdağ'da alev alan araçtaki 2 kişi, son anda kurtuldu

Cayır cayır yanan araçtaki 2 kişi son anda kurtulurken, patlama seslerinin geldiği yangın vatandaşlar tarafında film seyreder gibi izlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde H.Ö. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracın cayır cayır yanmaya başladığını fark eden araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi daha son anda araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan aracı söndürdü.

FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİLER

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangının söndürülmesi sonrasında araç kullanılamaz, hale geldi. Patlama seslerine rağmen meraklı vatandaşlar film seyreder gibi araç yangınını izlediler.



