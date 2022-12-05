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    Tekirdağ'da alkollü sürücü: Polis aracını servis aracı sandım

    Şüpheli araca dur ihtarında bulunan ekipler ve durmayan otomobil sürücüsü arasında kısa süreli koşturma sonrasında alkollü sürücü, "Polis aracı olduğunu bilmiyordum, servis aracı sandım" dedi.
    • 05.12.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:44
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    Tekirdağ'da alkollü sürücü: Polis aracını servis aracı sandım

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, denetimlerde buldu.

    Ekiplerin kontrolsüz halde araç kullanan bir araca dur ihtarında bulunması üzerine araç sürücüsü durmadı.

    Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü yakalandı.

    Olay yerine gelen trafik polisi, sürücü A.Y.’nin 0,74 promil alkollü olduğunu belirledi.

    "Servis aracı sandım"

    Muhabirin “Neden durmadın?” diye sorduğu sürücü A.Y., "Polis aracı olduğunu bilmiyordum, servis aracı sandım. Şurada iki bira içmişim, evime girecektim." dedi.

    Cezai işlem uygulandı

    İHA'nın haberine göre, sürücü, işlem yapılmasını istemese de ceza almaktan kurtulamadı.

    Tekirdağ da alkollü sürücü: Polis aracını servis aracı sandım #1

    Tekirdağ da alkollü sürücü: Polis aracını servis aracı sandım #2


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