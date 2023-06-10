Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından çevreyi kirleten tesislere 2023'ün başından bu yana 22 milyon 666 bin lira ceza verildi.

DHA

Tekirdağ bugünlerde Süleymanpaşa ilçesindeki kiraz festivaliyle gündeme geliyor ama diğer taraftan da şehrin nehirleri kirli akıyor, kokuya neden oluyor.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı.

Müdürlüğe bağlı ekipler, yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu.

Ekiplerin 2022 yılında il genelinde yaptığı denetimlerde ise 299 tesise 36 milyon 272 bin lira ceza uygulanmış, 67 tesis içinde faaliyetleri durdurma kararı verilmişti.

Para ve faaliyeti durdurma cezası kesildi

Denetimlerde, kirliliğe neden olan 87 tesise, 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı, 17 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Ergene Nehri kirliliği ile gündemde

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

Atıklar ağır kokuya neden oluyor

Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, bu durumun önlenmesini istedi.

Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Ercüment Tuncay, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin sık yapılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Çorlu Deresi kirli akıyor

Yıllardır kirli akan Çorlu Deresi nedeniyle sağlıksız bir çevrede yaşadıklarını ifade eden Tuncay, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"Yıldık, bıktık"