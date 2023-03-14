Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü Lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü yağış bekleniyor.

Beş gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bir süredir denizde çok sert rüzgar olduğu için balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

"İnşallah balıkçılar için bereketli avcılık olur"

Pehlivanoğlu, "Lodosun etkisini yitirmesinin ardından deniz sakinleşti. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize açılıp ağ atmaya başlayacak. İnşallah balıkçılar için bereketli avcılık olur da yüzleri güler diye ümit ediyoruz." dedi.

Yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü yağış bekleniyor.