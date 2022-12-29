Bu sabah saatlerinde prim günlerini hesaplatmak adına SGK müdürlüğünde sıraya giren EYT'li vatandaş, "Diğerleri 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı" dedi.

Yurt genelinde EYT heyecanı yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde, EYT'lileri harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

SGK'ya akın ettiler

Bunun üzerine sabah saatlerinde prim günlerini hesaplatmak isteyenler birçok bölgedeki SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bu kez görüntülerin adresi Tekirdağ.

İHA'nın aktarımına göre; sırada bekleyen bir vatandaş Cumhurbaşkanı’ndan övgü dolu sözlerle bahsederek 6’lı masayı topa tuttu.

"Kimsenin yapamadığını yaptı adam"

Sırada bekleyen Hilmi Karaşahin, "Helal olsun, Allah uzun ömür versin. Başka da bir şey demiyorum Tayyip’e. Düşünsenize yıllardır kimsenin yapamadığını yaptı adam. O yüzden helal olsun yani. Allah, Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6’lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'da EYT kuyruğundaki vatandaş: Kimsenin yapamadığını yaptı adam VİDEO

