Tekirdağ'da kendini jandarma olarak tanıtarak araçları durduran sahtekar yakayı ele verdi Tekirdağ'da kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları durduran sahtekar yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı, olaya ilişkin açıklama paylaştı.

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Jandarma teşkilatının imajını kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapan ve kendini jandarma personeli olarak tanıtarak araçları duran sahtekarın bir sürücüye zorluk çıkardığına ilişkin görüntüler sosyal medyada olay yaratmıştı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ile birlikte V.A. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Resmi açıklama geldi

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada hızla yayılan bir video hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu videonun gerçeği yansıtmadığı ve kurgu olduğu belirtilerek olaya ilişkin yasal süreç başlatıldığı ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir sürücüyle jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği iddia edilen görüntünün doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi: