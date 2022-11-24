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    Tekirdağ'da lodos etkisi bitti: Balıkçılar ava çıkacak

    Bölgeyi etki altına alan lodos nedeniyle bir haftadır avlanamayan balıkçılar, tekrar ağ atmaya hazırlanıyor.
    • 24.11.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:29
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    Tekirdağ'da lodos etkisi bitti: Balıkçılar ava çıkacak

    Marmara'da etki gösteren lodos, balıkçıları sekteye uğratmıştı.

    Tekirdağ'da bir süredir avlanamayan balıkçılar, lodosun sona ermesiyle Marmara'ya açılma hazırlıklarını tamamladı.

    Lodosun etkili olduğu günlerde tekne ve av malzemelerinin bakımını yapan balıkçılar, lodosun ardından açılacakları Marmara Denizi'nden tekneleri dolu dönmeyi bekliyor.

    "Mağdur kaldık"

    Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, yaptığı açıklamada, “Lodosların esmesiyle biz de mağdur durumda kaldık. Denize çıkamadık ama bu akşamdan itibaren lodos etkisini düşürdü. Bu akşam Allah kısmet ederse denizdeyiz. Şu an denizde palamut ile çinekop var. Bu sürede makinelerin bakımını yaptık, ağ tamirlerimizi yaptık. Bazı arkadaşlar kayıklarıyla ilgilendiler. Yunusun yırttığı yerleri tamir ettik.

    Tekirdağ da lodos etkisi bitti: Balıkçılar ava çıkacak #1

    "Lüfer için umudumuz yok"

    Yunuslar, ağlarımıza takılan balıkları almak için dişleriyle komple ağları yırtıyorlar. Hem balığı alıyorlar hem de ağları yırtıyorlar. Balık tutan arkadaşlarımız da var tutamayan da var. Allah yine bin bereket versin. Ekmeğimizi aldık. Karadeniz’e giden arkadaşlarımız daha çok memnun. Lüfer için bu sene hiç umudumuz yok. Bol bol çinekop olduğu için eğer lüfer olsaydı, çinekoptan önce olurdu.” dedi.

    Tekirdağ da lodos etkisi bitti: Balıkçılar ava çıkacak #2

    Tekirdağ da lodos etkisi bitti: Balıkçılar ava çıkacak #3


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