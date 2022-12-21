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    Tekirdağ'da sahte doktor olayı yaşanan hastaneye yeni başhekim atandı

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde insanları kandırarak doktorculuk oynayan Ayşe Özkiraz hakkında hapis cezası istenirken, hastanede yeni bir başhekim göreve başladı.
    • 21.12.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 12:01
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    Tekirdağ'da sahte doktor olayı yaşanan hastaneye yeni başhekim atandı

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşanan sahte doktor skandalı, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Sahte doktor Ayşe Özkiraz olayının sonrasında harekete geçildi.

    Yeni başhekim atandı

    Önceki gün Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı duyurulan Uzm. Dr. Mehmet Ali Filiz’in yerine Saray Devlet Hastanesi'nde Başhekimliği görevini sürdüren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Özdemir’in, 20 Aralık 2022 tarihi itibarıyla atandığı duyuruldu.

    Tekirdağ da sahte doktor olayı yaşanan hastaneye yeni başhekim atandı #1

    Sahte doktora 13 yıla kadar hapis isteniyor

    Sosyal medya üzerinden bulduğu ikinci sevgilisi tarafından doktor olmadığının anlaşılması üzerine yapılan suç duyurusu sonrası, birinci sevgilinin de ifadesiyle gözaltına alındıktan sonra evindeki tıbbi malzemelerle birlikte 25 Kasım 2022 tarihinde çıkarıldığı Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen 'Madam Matruşka' lakaplı Ayşe Özkiraz’ın, 16 Aralık Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Tekirdağ da sahte doktor olayı yaşanan hastaneye yeni başhekim atandı #2


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