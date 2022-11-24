Tekirdağ'da sahte içki satan 3 sanığa 900 yıl hapis istendi

Çorlu'da 12 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili içkileri sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 900 yıl hapis cezası istendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 21 Haziran 2021 gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi.

Bu kişilerden 12'si yaşamlarını yitirirken, 20 kişi de hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirip sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, V.V., H. C. ve S.M. tutuklandı.

Tutuklular, daha sonra avukatlarının yaptığı itirazlar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilere 300’er yıl hapis cezası istendi

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ilişkin hazırladığı iddianamede sahte içkileri sattığı belirlenen şüpheliler, Metin Dobrucalı, Kudret Uygur ve Cengiz Girgin hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan her ölen kişi için 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere 300’er yıl hapis cezası istendi.

Adreslerde sahte içki ele geçirildi

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, yaralılar ve ölenlerin yakınlarının ifadelerinde, sahte şekilde üretilmiş rakı, votka, viski ve benzeri içkileri büfe işleten Kudret Uygur, Cengiz Girgin'den aldıklarının belirlendiği ve büfelerde yapılan aramalarda sahte içkiler ele geçirildiği kaydedildi.

Cengiz Girgin'in ifadesinde sahte içkiri Metin Dobrucalı'dan aldığını itiraf etmesi üzerine Dobrucalı'nın evinin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve aracında yine sahte içkiler ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin büfe ve adreslerinde ele geçirilen sahte içkilerin yer aldığı plastik şişelerin, zehirlenenlerin ikametlerinde bulunanlarla aynı olduğu kaydedildi.

"İçkiler babamın, müşterilere bu içkileri satmadım"

Şüphelilerden Kudret Uygur, ifadesinde alkollü satış belgesi bulunduğunu belirterek, aramalarda büfesinde bulunan plastik su şişelerine doldurulmuş sahte içkileri Cengiz Girgin'den satın aldığını söyledi.

Babasının alkolik olduğunu söyleyen Uygur, "Cengiz beni arayıp, 'Babanın rakısı bitti mi? İstersen getireyim' dedi. Ben de kabul ettim ve rakılar için Cengiz'e 500 lira verdim. İçkiler babamın, müşterilere bu içkileri satmadım. Cengiz, bu içkileri yurt dışında üretilen bandrollü içki olduğunu ve Bulgaristan sınırından geçirilmek için plastik şişelere konulduğunu söylemesi üzerine ona güvenip birkaç aydan beri babamın kullanması için aldım." dedi.

30-35 lira vererek satın aldı

Şüphelilerden Cengiz Girgin de alkol ve tekel satışı belgesi bulunduğunu belirterek, iş yerinde yapılan aramalarda bulunan 0.5 litrelik plastik su şişeleri içindeki sahte rakıları Metin Dobrucalı'dan 6-7 ay önce litresi 30-35 lira vererek satın aldığını anlattı.

"Ailem kalabalık olduğu için bu şekilde içkileri üretiyorum"

Dobrucalı, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve aromaların kendisine ait olduğunu ifade ederek, "Ailem kalabalık olduğu için kendimiz kullanmak üzere bu şekilde içkileri üretiyorum. Bu içkileri kendim ya da ailem hiç kimseye satmadı. Neredeyse her hafta Bulgaristan'a gidip geliyorum, Aramada bulunan alkolleri Bulgaristan'dan 1 ve 5 litrelik şişelerde içinde getirdim. Çünkü orada daha ucuz, kendimiz ve misafirlerimiz tüketiyor. Kalan alkolleri de su şişelerine koyup muhafaza ediyorum. Büfe sahibi Cengiz Girgin'i mahalleden tanıyorum ama samimi değilim. Cengiz ya da başka kişiye ya da büfeye içki satmadım. İçkiden zehirlenen kişileri de tanımıyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıkların yargılanması başlayacak

DHA'nın haberine göre, tutuksuz olan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.