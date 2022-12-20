Tekirdağ'da uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı

Kentte uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ülke huzurunu ve güvenini bozacak şahıslara göz açtırmıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

2 adres tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı operasyon kapsamında 2 adres tespit edildi.

670 uyuşturucu hap yakalandı

Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 670 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan O.Y, U.Ç, E.C.K, M.D. ve Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.