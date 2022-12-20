- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tekirdağ'da uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı
Kentte uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
- 20.12.2022 - 09:22
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:31
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler, ülke huzurunu ve güvenini bozacak şahıslara göz açtırmıyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine basıldı.
2 adres tespit edildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı operasyon kapsamında 2 adres tespit edildi.
670 uyuşturucu hap yakalandı
Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda 670 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan O.Y, U.Ç, E.C.K, M.D. ve Y.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.