Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kentin 2 ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ülke içerisinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde teknik ve fiziki takip sonrasında takibe alınan adresler için operasyon düğmesine basan ekipler, adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Suç unsurları yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda; 3 kilogram eroin, 5 kilo 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL ile bir miktar döviz ele geçirildi.

10 şüpheliyi adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



























