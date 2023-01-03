Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ'ı etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, Marmara Denizi'nde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbul ve Trakya için 2-5 Ocak tarihleri arasında yoğun sis uyarısında bulundu.

Tekirdağ bu sabah saatlerinden itibaren yine yoğun sisin etkisi altına girdi.

Kent merkezini Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesi düştü

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgelerde trafik polisleri önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Balıkçılar açılamadı

Tekirdağ açıklarında etkili olan sis balıkçıları da olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

DHA'nın haberine göre balıkçılar, teknelerini limana çekerek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.