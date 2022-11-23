1 haftadır Marmara Denizi'ni etki altına alan lodos sürerken balıkçılar denize açılamıyor. Avlanmak için lodosun geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde oluşan lodos etkisini halen sürdürüyor.

Yaklaşık 1 haftadır süren lodos sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamıyor.

Uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

Sahili su bastı

Lodos sebebiyle oluşan büyük dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, dalgalardan sıçrayan sularla sahil alanı yer yer suyla kaplandı.

Balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor

Süleymanpaşa Su ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, lodosun dinmesini beklediklerini ifade etti.

Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor ViDEO