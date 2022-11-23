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    Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor

    1 haftadır Marmara Denizi'ni etki altına alan lodos sürerken balıkçılar denize açılamıyor. Avlanmak için lodosun geçmesi bekleniyor.
    • 23.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:04
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    Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde oluşan lodos etkisini halen sürdürüyor.

    Yaklaşık 1 haftadır süren lodos sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamıyor.

    Uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

    Sahili su bastı

    Lodos sebebiyle oluşan büyük dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, dalgalardan sıçrayan sularla sahil alanı yer yer suyla kaplandı.

    Balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor

    Süleymanpaşa Su ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, lodosun dinmesini beklediklerini ifade etti.

    Tekirdağ'daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor ViDEO

    Tekirdağ daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor #1

    Tekirdağ daki balıkçılar lodosun dinmesini bekliyor #2


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